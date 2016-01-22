44 قتيلاً في 3 حوادث غرق بين تركيا واليونان

غرق 44 شخصا على الأقل، بينهم 20 طفلاً، صباح اليوم الجمعة، في 3 حوادث غرق في بحر ايجه بين السواحل التركية واليونانية، بينما ما زال مهاجرون آخرون مفقودين.

ويواصل خفر السواحل عمليات البحث بينما لا يزال عدد المفقودين مجهولا. وتم إنقاذ 74 شخصا في الحادثين حتى الآن.

وأصبحت تركيا، التي تستقبل نحو 2.2 مليون لاجئ سوري، مركزا للمهاجرين الساعين إلى الوصول إلى أوروبا، والذين يدفعون آلاف الدولارات للمهربين لنقلهم في رحلات خطرة.

ورغم حلول الشتاء وظروف البحر القاسية، إلا أن قوارب المهاجرين تواصل الوصول إلى الجزر اليونانية يوميا.

وتفيد تقديرات منظمة الهجرة الدولية بأن 77 شخصا لقوا حتفهم في غرق مراكب من الأول من يناير إلى 18 منه.