اليابان رفضت 99 % من الطلبات وقبلت 27 لاجئا فقط بـ2015

وافقت اليابان على استقبال 27 لاجئا فقط في 2015، ورفضت كل الطلبات الأخرى تقريبا بينما يدعو المدافعون عن حقوق الإنسان الحكومة إلى قبول مزيد من هؤلاء.

وقالت وزارة العدل اليابانية السبت، إن اليابان تلقت 7586 طلبا للحصول على وضع لاجئ "وهو رقم قياسي". وهذا يعني أنها رفضت 99% من الطلبات.

وبين طالبي اللجوء كان هناك 5 سوريين منح 3 منهم فقط اللجوء، إلى جانب 6 أفغان و3 إثيوبيين و3 سريلانكيين.

وتتحفظ اليابان منذ فترة طويلة على السماح بدخول اللاجئين إلى مجتمعها المتجانس ولا توافق على استقبال سوى عدد قليل جدا.

وقالت الوزارة، إن عدد الذين منحوا اللجوء ارتفع بالمقارنة مع عامي 2014 حوالي 11 شخصا و2013 6 أشخاص.

وأعلنت المنظمة اليابانية للاجئين أنه على الرغم من التقدم الذي تحقق في السنوات الأخيرة، يجب قبول مزيد من الطلبات.

وتقول المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة إن 2419 شخصا يتمتعون بوضع اللجوء في اليابان مقابل 1,8 مليون في تركيا.