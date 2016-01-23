جنوب السودان.. طرفا النزاع يفشلان بتشكيل حكومة وحدة

فشل طرفا النزاع في جنوب السودان في تشكيل حكومة وحدة وطنية في الموعد المحدد في 22 يناير، مع رفض المتمردين إعلان الرئيس سلفا كير إنشاء ولايات إقليمية جديدة في وقت تستمر المعارك.

وكان مقررا أن يشكل الطرفان الحكومة المذكورة الجمعة. لكن المتمردين اعتبروا أن قيام الرئيس كير في شكل أحادي الشهر الفائت بزيادة عدد الولايات الإقليمية نحو 3 أضعاف يشكل مساسا بركن أساسي في اتفاق تقاسم السلطة الذي وقع في أغسطس 2015 لإنهاء عامين من الحرب الأهلية.

والسبت، انتقد المتحدث باسم المتمردين مابيور قرنق "أصحاب الجناح المتشدد في الحكومة"، مؤكدا أن المفاوضات يجب أن تستند حصرا إلى النظام القديم القائم على 10 ولايات وليس 28 كما هو الوضع حاليا.

لكنه تدارك أن المتمردين بزعامة نائب الرئيس السابق رياك مشار لا يزالون "ملتزمين السلام".

وعين الرئيس السوداني الجنوبي في 25 ديسمبر الحكام الجدد للولايات المستحدثة.