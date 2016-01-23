صاروخ يصيب منزلاً بتركيا قرب حدود سوريا

أفادت صحيفة "صباح ديلي نيوز"، اليوم السبت، أن صاروخا أطلق من الجانب السوري للحدود التركية أصاب منزلا في إقليم كلس في جنوب شرق تركيا.

وأضاف موقع الصحيفة على الإنترنت أن الصاروخ أصاب منزلا في وسط مدينة كلس التي تبعد 10 كيلومترات شمالي الحدود، ما أدى إلى إصابة شخص وتهشيم نوافذ المباني في المنطقة.

وقتل شخص يوم الاثنين، وأصيب العديدون حينما سقطت قذيفة مورتر أطلقت من الجانب السوري على ما يبدو على مدرسة في كلس.

وتقع البلدة على طرف الشريط الحدودي الممتد 100 كيلومتر من الأراضي السورية التي يسيطر عليها متطرفو تنظيم داعش.

وترد القوات المسلحة التركية بصورة عامة على الهجوم. وتشارك تركيا في الحملة الجوية لمحاربة تنظيم داعش.