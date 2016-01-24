الجيش الإسرائيلي يعتقل قياديين من حماس

اعتقلت قوة من الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، قياديين اثنين من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أحدهما نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، والآخر وزير سابق، في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وقال مصدر قيادي في الحركة: "قامت قوة من الجيش الإسرائيلي باعتقال النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس حاتم قفيشه، ووزير هو عيسى الجعبري (شغل منصب وزير الأسرى بالحكومة الفلسطينية العاشرة التي شكلتها حركة حماس بعد فوزها بالانتخابات عام 2006)".

وقال إن الاعتقال "سبقه حرق سيارة النائب في المجلس التشريعي قفيشه على يد مجهولين في وقت متأخر من ليل السبت- الأحد".

وطالب القيادي في حماس "السلطة الفلسطينية بالكشف عن العملاء الذين قاموا بحرق سيارة النائب في المجلس التشريعي".

وينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقال يومية بشكل شبه يومي في الضفة الغربية.

وتشير تقديرات رسمية فلسطينية إلى وجود نحو 7000 فلسطيني في السجون الإسرائيلية.