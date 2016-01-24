بعد تهديد كاذب بقنبلة.. تحويل مسار طائرة تركية

قال متحدث باسم شركة الخطوط الجوية التركية إنه لم يتم العثور على أي متفجرات على طائرة تابعة للشركة كانت تقوم برحلة من هيوستن بولاية تكساس وتم تحويل مسارها إلى شانون في إيرلندا، اليوم الأحد، وسوف تقلع لاستكمال رحلتها إلى اسطنبول في وقت لاحق.



وتابع المتحدث أنه تم تحويل مسار الطائرة بعد العثور على قصاصة في دورة المياه مكتوب عليها كلمة "قنبلة".



وأضاف أنه لم يتم العثور على شيء بعد تفتيش الطائرة في شانون مشيرا إلى أنها ستقلع سريعا إلى اسطنبول.



وكان متحدث باسم المطار قال في وقت سابق إن الطائرة وهي من طراز بوينغ 777 هبطت بسلام وغادرها الركاب ومجموعهم 209 أفراد إضافة إلى أفراد الطاقم.



وأعلن المتحدث أن "الحادث يخضع الآن للتحقيق من جانب الشرطة الإيرلندية".



وخلال العام الماضي استهدفت طائرات تركية بسلسلة من الإنذارات الكاذبة بوجود قنابل.