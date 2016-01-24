تركيا تعتقل 23 على صلة بداعش.. و21 طفلاً

اعتقلت القوات التركية 23 شخصا يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش، إضافة إلى 21 طفلا كانوا يحاولون عبور الحدود السورية إلى تركيا بطريقة غير شرعية، بحسب ما أعلن الجيش التركي يوم الأحد.

واعتُقل المشتبه بهم الذين لم تكشف جنسياتهم، يوم السبت، بينما كانوا يحاولون دخول منطقة البايلي في محافظة كيليس جنوب تركيا.

وقال الجيش في بيان إنه "تم القبض على 23 شخصا يشتبه في أنهم عناصر في تنظيم داعش الإرهابي، إلى جانب 21 طفلا" من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وحض الغربيون حليفتهم تركيا على تعزيز جهودها لوقف تدفق المتطرفين عبر حدودها إلى سوريا.

وبعد سلسلة اعتداءات دامية على الأراضي التركية، كثفت الشرطة عمليات الدهم في أوساط المتطرفين، وشددت عمليات المراقبة على الحدود، ويعلن الجيش يوميا عن توقيف مقاتلين من تنظيم داعش.