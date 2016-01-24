طائرة خفيفة تحط على طريق سريع قرب موسكو

اضطرت طائرة خفيفة اصيبت بعطل في محركها الى الهبوط السبت على طريق سريع يشهد حركة سير كثيفة في ضاحية موسكو من دون وقوع اي اصابات على ما افادت السلطات الروسية.

وبث التلفزيون الروسي مشاهد لطائرة حمراء صغيرة على مزلاجين وقد حطت على حاجز الامان فيما انشطرت قمرة القيادة الى قسمين. وواصلت السيارات سيرها متجنبة جناحا سقط على المسلك.

وقد اتى الهبوط الاضطراري بعد ظهر السبت على الطريق السريع "ام 8" على بعد حوالى ستين كيلومترا شمال شرق موسكو على ما قالت فرق الاغاثة في بيان.

واوضح المصدر نفسه "لم توقف حركة السير ولم يقع ضحايا".

وقال مصدر في فرق الاغاثة لوكالة "انترفاكس "للانباء "بعد اقلاع الطائرة الخفيفة توقف محركها عن العمل فقرر الطيار الهبوط بها (..) على الطريق السريع".

واعلنت لجنة التحقيقات التي تتولى التحقيقات الرئيسية في روسيا، فتح تحقيق تمهيدي بشأن مخالفات محتملة لقواعد النقل الجوي وقواعد السلامة.

