عباس: لن نوقع على سلام مع إسرائيل إلا بعد استفتاء شعبي

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال استقباله بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية، أنه لن يتم التوقيع على اتفاق سلام مع إسرائيل لإنهاء الصراع إلا بعد إجراء استفتاء شعبي للفلسطينيين في الداخل والخارج وموافقتهم عليه.

وذكر عباس أن هناك 20 اتفاقية مع إسرائيل، ولن يستمر الفلسطينيون في تنفيذها وحدهم.

وكان الرئيس الفلسطيني قد عدل، في أغسطس الماضي، عن قرار إغلاق مركز تحالف السلام الفلسطيني الذي تموله جهات دولية ويديره ياسر عبد ربه، المسؤول عن إدارة المركز الذي تأسس عام 2003، بعد تدخل أوروبي.

ويتبنى المركز وناشطون إسرائيليون خطة غير رسمية تعرف باسم مبادرة جنيف لإقامة دولة فلسطينية وإنهاء الصراع مع إسرائيل.