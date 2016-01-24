ماليزيا تعتقل 7 متشددين على صلة بتنظيم داعش

أعلنت الشرطة الماليزية، اليوم الأحد، أنها ألقت القبض على 7 أعضاء في خلية تابعة لتنظيم داعش أثناء عملية استمرت 3 أيام في أنحاء متفرقة من البلد الآسيوي.

ونفذت العملية في 4 ولايات يوم 22 يناير، أي قبل أن تستضيف ماليزيا، غدا الاثنين، المؤتمر الدولي للقضاء على الفكر المتطرف ومكافحة التشدد العنيف.

وذكرت الشرطة أن المشتبه بهم تلقوا تعليمات لتنفيذ هجمات في ماليزيا من أعضاء في داعش يعيشون في سوريا، ومنهم بحرون نعيم المتشدد الإندونيسي الذي أعلن أنه العقل المدبر لهجمات انتحارية وقعت في جاكرتا يوم 14 يناير، وأسفرت عن مصرع 7 أشخاص.

وقال المفتش العام للشرطة الماليزية، خالد أبو بكر، في بيان إن "كل المشتبه بهم أعضاء في نفس الخلية المسؤولة عن التدبير لهجمات إرهابية في مواقع استراتيجية في أنحاء متفرقة من ماليزيا".

وأضاف أن المشتبه بهم تلقوا أوامر أيضا من محمد وندي محمد جدي، وهو ماليزي يشتهر بأنه يجند مقاتلين لتنظيم داعش، وورد اسمه من قبل فيما يتعلق بفيديو ذبح في سوريا.

وذكر المفتش العام للشرطة الماليزية إن الاعتقالات نفذت بعد القبض على شخص يشتبه بأنه متشدد يوم 15 يناير، واعترف بالتدبير لهجوم انتحاري في كوالالمبور.

ويعتقد أن أحد المشتبه بهم مسؤول عن جمع ونقل الأموال لماليزيين يتطلعون للانضمام إلى داعش في سوريا. وقال المفتش العام إن الأموال كانت ستستخدم أيضا في تمويل عملية إرهابية في ماليزيا.

والمشتبه بهم السبعة ماليزيون تتراوح أعمارهم بين 26 و50 عاما. وعثرت عملية الشرطة أيضا على رصاصات وكتب عن الجهاد ورايات لتنظيم داعش وفيديوهات دعائية.