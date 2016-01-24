نائب عن "حزب الله": صواريخ إيران تهدد سياسة أميركا

نقل الموقع الإلكتروني لقناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، تصريحاً لأحد نوّابه في البرلمان، يتحدث فيه عن أن صواريخ إيران الباليستية هي التي تهدد السياسات الأميركية في المنطقة.

وقال النائب محمد رعد رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" في البرلمان اللبناني، إن الخطر الرئيسي "الذي يهدد سياسات الهيمنة الأميركية هو الصواريخ الباليستية الإيرانية وقوة حزب الله".

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام، في لبنان، قد نقلت التصريح السالف، وأضافت أن رعد اعتبر حزبه الآن "يشكل خطراً على الهيمنة الأميركية في العالم" كلّه وليس في لبنان والمنطقة فقط. كما ورد في نص الوكالة الوطنية وموقع قناة الحزب المذكور على شبكة الإنترنت.



