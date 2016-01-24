نتنياهو يسمح بعودة مستوطنين لبيوت احتلوها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه سيسمح لمستوطنين يهود أجلاهم الجيش الإسرائيلي عن منزلين في مدينة الخليل بالضفة الغربية بالعودة بمجرد الحصول على التصاريح اللازمة.

والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة -والتي تعتبرها معظم الدول غير قانونية- قضية أساسية في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية المتعثرة وأحد الأسباب وراء موجة هجمات الطعن في الآونة الأخيرة لإسرائيليين.



وجرى إجلاء نحو 80 مستوطناً من الخليل الجمعة بعد يوم من حجب وزير الدفاع موشي يعلون موافقته اللازمة لإشغالهم المنزلين في مدينة تتأجج فيها التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.



وقال المستوطنون إنهم اشتروا المنزلين من ملاك فلسطينيين. ولكن يعلون قال إن المستوطنين لم يحصلوا على تصريح من السلطات الإسرائيلية للانتقال وإنهم يتعدون على ممتلكات الغير.



وذكر مساعد لنتنياهو يوم الجمعة أن رئيس الوزراء دعم قرار يعلون بإجلاء المستوطنين في خطوة أثارت انتقادات من أعضاء يمينيين في الحكومة الائتلافية وتهديدات بحجب دعمهم في عمليات التصويت التي تجري في البرلمان.



ولكنه أضاف أن المستوطنين يمكنهم الحصول على الإقامة ثانية بعد إتمام مراجعة الأوراق اللازمة.



وفي تصريحات علنية في اجتماع وزاري أسبوعي الأحد قال نتنياهو إن الحكومة "تدعم المستوطنات"، وستسرع في النظر في قضية المستوطنين.

وقال نتنياهو مؤكداً تصريحات مساعده "في اللحظة التي يُصرح فيها بعملية الشراء سنسمح بإشغال المنزلين في الخليل".