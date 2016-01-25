إسرائيل تغير على مركز لحماس في غزة

شنّ الطيران الإسرائيلي ليل الأحد الاثنين غارة على مركز تدريب تابع لحركة حماس وسط قطاع غزة، رداً بحسب ما قال على إطلاق صاروخ الأحد على جنوب إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صاروخاً أطلق من قطاع غزة مساء الأحد على جنوب إسرائيل من دون أن يتسبب بإصابات أو أضرار.

ومنذ انتهاء الحرب المدمرة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في صيف 2014، أطلق نحو 30 صاروخاً من القطاع استناداً إلى بيانات جيش الاحتلال.

وأعلنت مجموعات تقول إنها مرتبطة بتنظيم داعش وقوفها وراء إطلاق بعض الصواريخ في الأشهر الماضية، لكن إسرائيل تحمل حماس مسؤولية هذه العمليات.