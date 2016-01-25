الأبيض في ديارنا.. لبنان وفلسطين والأردن مكسوة بالثلوج

أخيراً حل الأبيض بكثافة على دول حوض البحر الأبيض المتوسط. وحول المنخفض القادم من شمال شرقي أوروبا المرتفعات في لبنان إلى لوحات طبيعية مغطاة بالثلج، وتدنت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في المناطق الجبلية المرتفعة، كما هبت رياح قوية، أدت إلى ارتفاع مستوى موج البحر. ترافق ذلك مع هطول أمطار غزيرة على المناطق الوسطى والساحلية.

وفي سوريا أتى الطقس مشابهاً، حيث غطت الثلوج معظم مناطق الشمال، بينما شهدت مدن أخرى نحو الجنوب انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة، وصلت إلى 3 درجات مئوية.

كذلك شهد الأردن تساقطا للثلوج في مختلف مناطقه خصوصا في فترة المساء، حيث قررت جامعات تأجيل الدوام فيها حرصا على سلامة الطلبة، فيما يتوقع أن تنتهي العاصفة الثلجية بموجة جليد قد تشل الحركة في البلاد في فترة الصباح.

وفي فلسطين حيث أعلنت دائرة الأرصاد الجوية ارتفاع حدة المنخفض الجوي، إذ تساقطت الثلوج في عدة مناطق جنوب الضفة الغربية، بينما شهدت مدن رام الله، ونابلس وجنين أمطاراً غزيرة، مصحوبة بالبرد والعواصف الرعدية.

هذا وتفيد توقعات الطقس بأن ثلوج العاصفة قد ستصل إلى مناطقة شمال السعودية، قبل أن تتلاشى قوتها قبل نهاية الأسبوع.