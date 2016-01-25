تركيا توقف 10 أشخاص لصلتهم بداعش

أوقفت السلطات التركية الاثنين، 10 أشخاص في العاصمة أنقرة، بشبهة تجنيدهم عناصر لتنظيم داعش الإرهابي، وصلتهم بعمليات إرهابية للتنظيم.

وفي التفاصيل أن فرق مكافحة الإرهاب، نفذت في وقت مبكر من صباح الاثنين، حملة دهم متزامنة على أماكن تواجد المشتبهين، وذلك بعد مراقبتهم لفترة طويلة.

وعثرت فرق مكافحة الإرهاب بحوزة المشتبهين، أثناء عملية المداهمة، على بنادق صيد غير مرخصة، وأسلحة خفيفة، إضافة إلى وثائق تتعلق بفعاليات التنظيم.

وعقب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمشتبهين، تمّ اقتيادهم إلى قسم مكافحة الإرهاب التابع لمديرية أمن أنقرة، وذلك لإجراء التحقيقات معهم.

