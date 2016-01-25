خفر السواحل التركي ينقذ 42 مهاجرا أفغانيا وسوريا

ذكرت وسائل إعلام محلية أن خفر السواحل التركي أنقذ نحو 42 مهاجرا أفغانيا وسوريا في البحر يوم الاثنين أثناء محاولتهم الإبحار إلى جزيرة ليسبوس اليونانية.



وقالت وكالة دوجان التركية للأنباء إن خفر السواحل تدخل تلبية لطلب المهاجرين المساعدة بعد أن أبحروا في طريقهم إلى ليسبوس وقالوا إنهم يتجمدون من شدة البرد.

وتراجع خوض اللاجئين والمهاجرين الرحلة في البحر أملا في الوصول إلى أوروبا منذ نهاية العام الماضي بسبب أجواء الطقس الباردة لكن عددهم الإجمالي بلغ 1.2 مليون في 2015 أي أكثر بنحو 5 مرات من العام السابق.

وعقدت تركيا اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي تتعهد بموجبه بالمساعدة على وقف تدفق المهاجرين على أوروبا مقابل نقود وتأشيرات سفر واستئناف محادثات انضمامها للاتحاد الأوروبي.



وتستضيف تركيا 2.2 مليون سوري وأنفقت نحو 8.5 مليار دولار على توفير الغذاء والسكن لهم منذ نشوب الحرب الأهلية قبل قرابة 5 سنوات. لكن أنقرة تتعرض لانتقادات لأنها لم تضع استراتيجية اندماج طويلة الأجل تضمن للسوريين مستقبلا في تركيا.



ولا يتمتع معظم اللاجئين بوضع قانوني للعمل ومعظم أطفالهم لا يذهبون إلى المدارس.