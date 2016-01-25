داعش ينشر فيديو لمنفذي هجمات باريس

حمل تسجيل مصور نشره المركز الإعلامي لتنظيم داعش، باللغتين العربية والفرنسية، مساء الأحد صور 9 أشخاص ممن شاركوا في هجمات باريس في 13 نوفمبر التي أودت بحياة 130 شخصا. كما تضمن أيضا ما قال إنها الرسائل الأخيرة لهم.

وكشف التنظيم عن هوية الأشخاص الذين قاموا بالهجمات الإرهابية وهم "أبو قعقاع البلجيكي، وأبو فؤاد الفرنسي، وأبو ريان الفرنسي، وذو القرنين البلجيكي، وأبو قتال الفرنسي، وعلي العراقي، وأبومجاهد البلجيكي، وعكاشة العراقي"، بالإضافة إلى العقل المدبر للهجمات، عبدالحميد أبا عود أو ما يلقب بــ "أبو عمر البلجيكي".

كما نشر التنظيم المتطرف، لقطات من فيديوهات قام عناصره بتصوريها أثناء الهجوم، الذي نفذوه على أكثر من موقع في العاصمة الفرنسية.

وهدد التنظيم المتشدد، بشن مزيد من الهجمات الإرهابية في العواصم الأوربية والدول المشاركة في التحالف الدولي للحرب على داعش.

ولم تعلق وزارة الخارجية الفرنسية على الفيديو ولم يرد أيضا تعليق فوري من مكتب رئيس الوزراء الفرنسي.

وتم تحميل الفيديو على القناة الرسمية للتنظيم على برنامج تليغرام، ويظهر به المهاجمون يرتدون ملابس مموهة في موقع صحراوي قبل تنفيذ هجمات باريس.