زلزال قوي و6 هزات يضربون إسبانيا

لم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار كبيرة في أنحاء الساحل الجنوبي لإسبانيا في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، بعد أن هز زلزال بلغت قوته 6.3 درجة المنطقة على بعد 162 كيلومترا جنوب شرقي ملقة.

وقال المعهد الوطني الإسباني للجغرافيا إن الزلزال وقع الساعة 04.22 بتوقيت غرينتش، وتلته 6 هزات أقل قوة.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أعلنت في وقت سابق أن الزلزال بلغت قوته 6.6 درجة ووقع على عمق 33 كيلومتراً.

وأفادت خدمات الطوارئ في منطقة الأندلس الجنوبية في بيان على تويتر أنها استقبلت 250 مكالمة من سكان منزعجين.

وشعرت المنطقة بأكملها بما في ذلك مدن ملقة وقرطبة وإشبيلية وغرناطة بالزلزال والهزات.

وفي جيب مليلة الإسباني على الساحل المغربي، أبلغت خدمات الطوارئ أنها استقبلت أكثر من 200 مكالمة من مواطنين يحذرون من وقوع أضرار بممتلكات. وستظل المدارس مغلقة اليوم الاثنين حتى يمكن تفقد المباني.



وذكرت وسائل إعلام في مليلة أن الكهرباء أعيدت لمناطق كانت قُطعت بها.