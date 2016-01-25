لندن رداً على فيديو داعش: دعائي يؤكد تراجع التنظيم

رأت الحكومة البريطانية الاثنين أن الشريط الذي بثه تنظيم داعش الأحد وهدد فيه بريطانيا ليس إلا عملية "دعائية" لمجموعة "تتراجع".

ويظهر الشريط 9 من منفذي اعتداءات باريس التي أوقعت 130 قتيلاً في 13 نوفمبر. ويهدد الفيديو أيضا قادة الدول المشاركة في التحالف المناهض لتنظيم داعش بقيادة أميركية.

كما ظهرت في الشريط صورة لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مرفقة بعبارة بالانجليزية تؤكد أن "أي شخص يقف إلى جانب الكفار سيكون هدفا لسيوفنا".

وصباح الاثنين قال متحدث باسم رئاسة الوزراء "إننا ندرس هذا الشريط الجديد" مضيفاً أنها عملية "دعائية" جديدة أطلقتها "مجموعة إرهابية تعتمد أساليب وحشية وتشهد بوضوح تراجعا وتقهقرا".

واستولى داعش منذ يونيو 2014 على مساحات شاسعة في العراق وسوريا ووثق عمليات الإعدام والهجمات التي نفذها في أشرطة فيديو ونشر صوراً وفيرة عنها بدافع الدعاية.

لكن التنظيم يتعرض منذ أشهر لضغوط عسكرية ويسعى اليوم بحسب خبراء لإظهار قوته حتى وإن تراجع إنتاجه الإعلامي في الواقع.



