البرتغال.. مرشح ليمين الوسط يفوز بانتخابات الرئاسة

أظهرت نتائج مبدئية فوز مارسيلو روبيلو دي سوزا مرشح يمين الوسط في انتخابات الرئاسة التي جرت في البرتغال الأحد وهي نتيجة من المتوقع أن تساعد في الحفاظ على التوازن السياسي بعد توجه نحو اليسار في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر.

والرئيس في البرتغال منصب شرفي إلى حد كبير ولكنه يلعب دورا مهما في أوقات الغموض السياسي. ومن حق الرئيس حل البرلمان وعزل رئيس الوزراء.

وبعد فرز كل الأصوات تقريبا أظهرت النتائج الأولية حصول روبيلو دي سوزا على 52 في المئة من الأصوات وهو ما يكفيه لتفادي خوض جولة

إعادة. وروبيلو دي سوزا صحفي سابق ورأس من قبل الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي يمثل يمين الوسط.

واعترف أقرب منافسيه وهو الاشتراكي انطونيو سامبايو دا نوفوا بالهزيمة بعد حصوله على نحو 23 في المئة من الأصوات.

ويتوقع محللون كثيرون ألا تكمل الحكومة التي يقودها الاشتراكيون فترتها كاملة لمدة 4 سنوات وأن يلعب الرئيس الجديد دورا رئيسيا سواء كوسيط بين الأحزاب أو باستخدام سلطته لحل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات جديدة.