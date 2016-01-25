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موغيريني: أوروبا ستسلم تركيا 3 مليارات يورو للاجئين

المصدر: أنقرة - رويترز
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قالت فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إنها "واثقة جدا" من أن الاتحاد سيسلم تركيا ثلاثة مليارات يورو تعهد بها في مقابل أن تكبح أنقرة تدفق المهاجرين على أوروبا.

وأضافت في مؤتمر صحافي في أنقرة بعد اجتماعات مع مسؤولين أتراك "أنا واثقة تماما من أن المبلغ المقرر سيكون متاحا في وقت مناسب جدا".

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