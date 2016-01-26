150 وحدة سكنية جديدة بمستوطنات الضفة الغربية

أقرت وزارة الدفاع الإسرائيلية خططا لبناء 153 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، حسب ما أعلن الاثنين متحدث باسم منظمة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان.

وقالت المنظمة إنها المرة الأولى منذ حوالي سنة ونصف السنة التي تقر فيها الحكومة خططا لبناء وحدات سكنية جديدة. وأوضحت هاغيت عفران المتحدثة باسم المنظمة غير الحكومية أن هذه الخطط التي تبنتها الوزارة الأسبوع الماضي تتعلق ببناء مساكن بالقرب من مستوطنة أرييل (شمالا) ومجمع مستوطنات غوش عتصيون.

وأضافت "كان هناك نوع من تجميد البناء منذ النصف الثاني من العام 2014 ولمدة 18 شهرا اكتفت الحكومة باستثناءات نادرة في تشريع البناء في مستوطنات الضفة الغربية".

وقالت أيضا "لكن يبدو أن حكومة نتنياهو رضخت لضغط المستوطنين أو أنها لم تعد خائفة من ردة فعل سلبية من قبل الولايات المتحدة كما كانت الحال خلال المفاوضات حول الملف الإيراني".