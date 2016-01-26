أميركا.. إطلاق نار في مستشفى سان دييغو العسكري

أعلن مستشفى عسكري في سان دييغو الأميركية على صفحته على فيسبوك الثلاثاء أن "شخصا يطلق النار" في المكان، وطلبت من الناس داخله الاختباء أو مقاومة المسلح.

وذكر المركز الطبي التابع للبحرية في سان دييغو "تم الإبلاغ عن مطلق نار في المبنى رقم 26 في المركز الطبي التابع للبحرية. وننصح جميع المتواجدين بالفرار والاختباء أو القتال".



كما نشرت قاعدة سان دييغو البحرية المجاورة معلومات على الإنترنت حول حادث إطلاق النار.

وتعرف مدينة سان دييغو، في الطرف الجنوبي من ساحل كاليفورنيا، بانتشار المنشآت العسكرية فيها، كما أنها ميناء رئيسي للبحرية الأميركية.

ويقع المستشفى في بالبوا بارك القريب من حديقة حيوانات سان دييغو الشهيرة.