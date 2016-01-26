إنتهاء النزاع بين بوغوتا والمتمردين برعاية أممية

وافقت الأمم المتحدة الاثنين على الإشراف على التسوية النهائية لنزاع عمره نصف قرن بين الحكومة الكولومبية ومتمردي فارك الماركسيين في "القوات المسلحة الثورية في كولومبيا".

وبموجب قرار لمجلس الأمن الدولي صدر بالإجماع، سيتم تشكيل "بعثة سياسية" للمنظمة الدولية بناء على طلب الجانبين مع مراقبين دوليين سيكلفون السهر على نزع سلاح المتمردين.

وأبلغت الأمم المتحدة بطلب الجانبين للمساعدة في رسالة وجهها الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للمنظمة الأممية بان كي مون، مرفقة ببيان مشترك للحكومة والمتمردين صدر في هافانا.

ويجري الجانبان مفاوضات في العاصمة الكوبية منذ نوفمبر 2012.