المقاتلة إف-35 تظهر في معرض للطيران ببريطانيا

قالت قوات مشاة البحرية الأميركية الاثنين إنها سترسل طائرتين مقاتلتين من نوع إف-35 للمشاركة في معرضين للطائرات ببريطانيا الصيف المقبل في خطوة مهمة لبرنامج صناعة الأسلحة البالغة ميزانيته 391 مليار دولار بعد فشل تدشين الطائرة على المستوى الدولي في 2014.

وقالت مصادر مطلعة على الخطط إن عدداً من مقاتلات سلاح الجو الأميركي من نوع إف-35 ستشارك أيضا في العرضين. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولي سلاح الجو الأميركي.

وتسبب وقف تحليق طائرات إف-35 إثر حريق في محرك إحداها عام 2014 في إجهاض خطط لعرض الطائرة على المستوى الدولي في معرضين للطيران في بريطانيا في العام نفسه.

وبعدها حلقت طائرة في إيطاليا من هذا الطراز تم تجميعها هناك لكن ظهورها في معرض ببريطانيا سيكون الأول للطائرة المقاتلة فائقة السرعة في معرض دولي للطيران.