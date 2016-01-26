مرجع شيعي: ترشيح جعجع لعون ليس إحساناً ولا اقتناعاً

قال المرجع الشيعي اللبناني آية الله عفيف النابلسي، وهو من مؤسسي "حزب الله"، إن الدكتور سمير جعجع: "هو من جاء إلى خيار حزب الله الذي أثبتت الأيام صوابية خياراته". على ما ذكره في مقال له اليوم الثلاثاء، في صحيفة "البناء" اللبنانية القريبة من النظام السوري.

وجاء كلام القيادي السابق في "حزب الله" تعليقاً على ترشيح الدكتور سمير جعجع للنائب ميشال عون في انتخابات الرئاسة اللبنانية. مؤكداً أن ترشيح جعجع لعون: "ليس على قاعدة الإحسان والاقتناع، وإنما على قاعدة الحد من الخسائر" كما قال في مقاله المشار إليه. واصفاً الطريقة التي تمت بها عملية الترشيح بأنها كانت "علنية استعراضية".

إلا أن النابلسي يلمّح إلى أن "حزب الله" لن "يقع تحت ضغط الحدث الجديد" أي ترشيح جعجع لعون، بل "سيكمل الانتظار حتى يتوافق الجميع على العماد عون رئيساً". ومشيراً في الوقت نفسه إلى ضرورة "الإجماع المسيحي حول مرشح واحد". قاصداً بـ"الإجماع المسيحي" كل القوى السياسية المسيحية اللبنانية، بلا استثناء.