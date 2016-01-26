مندس من طالبان يقتل 10 شرطيين بأفغانستان

قتل مسلح من حركة طالبان اندس في صفوف شرطة ولاية أروزغان الواقعة في جنوب أفغانستان، الثلاثاء 10 من زملائه في ثاني عملية من هذا النوع خلال 8 أيام.

وقال الناطق باسم حاكم الولاية دوست محمد نياب لوكالة فرانس برس إن الرجل "قام بتخدير 10 من زملائه وقتلهم بالرصاص بينما كانوا غائبين عن الوعي".

وأعلنت حركة طالبان على لسان المتحدث باسمها مسؤوليتها عن الهجوم الذي سمح للمتمردين كما قال، بالاستيلاء على الموقع المتقدم الذي قتل فيه العسكريون.

وغالبا ما تلجأ طالبان لهذه "الهجمات من الداخل" التي يطلق فيها شرطي أو جندي النار على زملائه.

ويحاول عناصر طالبان الانتشار في أروزغان، الولاية الجنوبية النائية.

ووقع هجوم مماثل في الولاية الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل 9 شرطيين.