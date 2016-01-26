هذا ما قاله أوباما عن هيلاري كلينتون

أشاد الرئيس الأميركي باراك أوباما بالحنكة السياسية لهيلاري كلينتون المرشحة المحتملة لخوض انتخابات الرئاسة عن الحزب الديمقراطي.

وتمثل إشادة أوباما دفعة لحملة هيلاري التي تواجه منافسة قوية من بيرني ساندرز قبل أسبوع من بدء عملية اختيار مرشح للانتخابات عن الحزب.

وأدلى أوباما بهذا التصريح في سياق مقابلة أجرتها معه مجلة بوليتيكو ونشرت الاثنين، وكلمات أوباما عن وزيرة خارجيته السابقة ستساعدها في محاولتها لربط حملتها بشكل أوثق بالرئيس لحشد المزيد من التأييد من داعميه.

ولم يوجه أوباما أي انتقادات صريحة لساندرز وهو سيناتور من فيرمونت تتركز حملته على تعهدات بإصلاح التفاوت الاجتماعي واحتواء تجاوزات وول ستريت. لكن الرئيس الأميركي أثنى على خبرة كلينتون، وأشار أكثر من مرة إلى أن رسائل كلينتون ترتكز على الواقعية.

وقال أوباما عن كلينتون "لها خبرة غير عادية وأنتم تعرفون أنها ذكية بشكل لا يضارع وتعرف كل شيء متعلق بالسياسة في الداخل والخارج، وهذا يجعلها أحيانا أكثر حذرا."

وأجريت المقابلة يوم الجمعة ونشرت قبل أسبوع من موعد الأول من فبراير الذي سيجري فيه التصويت في ولاية أيوا، إيذانا ببدء عملية اختيار مرشحين للحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر.

وعلى مدى شهور ظلت كلينتون - التي خسرت أمام أوباما في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة في عام 2008 - المرشحة الأبرز لنيل ترشيح الحزب للانتخابات القادمة لكن استطلاعات الرأي أظهرت زيادة في شعبية ساندرز خلال الأسابيع الماضية.

وتقول كلينتون إن أهداف ساندرز في قضايا مثل التفاوت الاجتماعي جديرة بالثناء، لكنها أشارت إلى أن بعض هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها كما أنه يفتقر الخبرة اللازمة للتعامل مع عدد أوسع من القضايا.