ألمانيا.. مشكلة اللاجئين تهدد بفرط الائتلاف الحاكم

تسود المخاوف الساحة السياسية في ألمانيا من فرط الائتلاف المسيحي الحاكم في برلين بسب الخلاف على السياسة المتبعة بشأن اللاجئين، بعد أن وجه الحزب الإجتماعي البافاري، شقيق حزب المستشارة أنغيلا ميركل، خطاباً يهدد باللجوء إلى القضاء إذا لم تغير سياستها حول اللجوء.

وقالت مصادر قريبة من حكومة بافاريا إن خطابا يحوي التهديد باتخاذ إجراء قضائي أرسل للمستشارة انغيلا ميركل الثلاثاء، مشيرة إلى أن أمامها حتى يوم الجمعة للرد.

وبهذا الصدد قال رئيس الحزب الإجتماعي المسيحي هورست سيهوفر إنهم سوف يستنزفون كل الوسائل السياسية والقضائية في بافاريا للوصول الى نتيجة إذ أن الناس في بافاريا قلقون من وضع اللجوء ولديهم خوف عميق.

