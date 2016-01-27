احتلال حديقة في أوريغون يسفر عن قتيل واعتقال 6 مشتبهين

قتل أحد المتظاهرين المسلحين الذين احتلوا حديقة وطنية في الغرب الأميركي منذ 3 أسابيع، خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة التي اعتقلت أيضاً 6 أشخاص بينهم المحرض على التظاهر امون بوندي.

وجاء في بيان أن "الشرطة الفدرالية "اف بي آي" وشرطة ولاية اوريغون قامتا الثلاثاء بعملية لتوقيف بعض الأشخاص المرتبطين بالاحتلال المسلح للحديقة الوطنية في مالور".

وأضاف البيان أن "عيارات نارية أطلقت" وأن "شخصاً صدرت بحقه مذكرة توقيف قد قتل".

وأشار إلى أن "شخصاً آخر أصيب بجروح ليست خطرة نقل إلى مستشفى محلي للمعالجة" وهو تحت الحراسة.

وجاء في البيان أيضاً أن ريان شقيق آمون بوندي من بين المعتقلين أيضاً.

وبدأت عملية احتلال حديقة مالور الوطنية التي تقع في منطقة نائية وزراعية في أوريغون في الثاني من يناير بعد مظاهرة دعم لاثنين من المزارعين المحليين صدرت بحقهما أحكام بالسجن لإضرامهما النار في أراض فدرالية.

وقد سلم المزارعان نفسيهما طوعاً إلى السلطات ولم يشاركا في احتلال الحديقة.



