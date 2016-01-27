إسرائيل: تركيا ساعدت داعش ببيع النفط المسروق

دخلت إسرائيل، وبقوة، على خط الدول التي تتهم تركيا بالتعامل مع تنظيم "داعش"، رغم ما يتردد عن جهود لإصلاح العلاقة بين البلدين.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، موشي يعلون، أثناء زيارة لليونان، إن تركيا دعمت "داعش" مالياً من خلال عمليات بيع النفط المسروق منذ فترة.

وأكد يعلون، الذي التقى نظيره اليوناني، أن موقف تركيا وحكومتها لم يتضح بعد في اتخاذ قرار الانضمام إلى تعاون دولي لمحاربة الإرهاب. كما لفت إلى أنها سمحت لمقاتلي التنظيم بالسفر من أوروبا إلى سوريا والعراق، وكذلك العودة ضمن شبكة متكاملة لـ"داعش"، معرباً عن أمله وقف هذا الأمر.

وقد رددت روسيا هذه الاتهامات الإسرائيلية في السابق، غير أن تركيا نفت مراراً، وعلى لسان أكبر مسؤوليها، التورط في تهريب نفط "داعش" عبر أراضيها، وهو النفي الذي أيدته الولايات المتحدة.

وأوضحت الخارجية الأميركية أن التنظيم يبيع النفط الخام إلى وسطاء ضالعين بدورهم في عمليات تهريب النفط عبر الحدود التركية.

