عناصر من حزب الله وإيرانيون يستخرجون جوازات سفر لاتينية

يتنقل عناصر من حزب الله اللبناني وجماعات إيرانية متهمة بالإرهاب بحرية تامة بين الولايات المتحدة وأوروبا ودول أميركا اللاتينية باستخدام جوازات سفر أصلية تابعة لدول لاتينية، مثل فنزويلا والإكوادور وغيرها.

والسر أن دولاً مثل فنزويلا والأرجنتين والإكوادور تعاقدت مع شركات كوبية لإصدار جوازات السفر البيومترية. ونتيجة لهذا حصلت الشركات على بنك معلومات يضم أسماء ومعلومات قرابة 80 مليون شخص من مواطني هذه الدول.

وذكر تقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط أن أجهزة المخابرات في كندا وبلغاريا رصدت في الآونة الأخيرة تحركات لمواطنين من أصول عربية، وخصوصاً لبنانية تابعة لحزب الله، فضلاً عن عناصر إيرانية بجوازات سفر فنزويلية أصلية.

من جهته، قال وزير الداخلية الفنزويلي السابق، أنتوني داكين، في تصريحات صحافية، إن الشكوك حول استخدام مواطنين من دول كإيران لجوازات سفر فنزويلية بدأ منذ أكثر من 10 سنوات أي في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

ونتيجة لهذا، أصدر مركز المجتمعات الحرة والآمنة، المختص بدراسات شؤون الأمن والدفاع في واشنطن، تقييماً خلص إلى أن الحكومة الفنزويلية أصدرت بالفعل جوازات سفر وتأشيرات ووثائق لمتطرفين يسعون لدخول الولايات المتحدة..

كذلك كشف التقرير عن تعاون على مستوى رسمي بين إيران وكل من فنزويلا وكوبا في هذا المجال. وأشار بأصابع الاتهام إلى دور لعبه وزير الداخلية الفنزويلي ذو الأصول السورية، طارق العيسمي، لحصول كثير من الشرق أوسطيين على جوازات سفر فنزويلية، ما أسهم في خلق شبكات للتهريب وغسيل الأموال.