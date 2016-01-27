طرد مشبوه يتسبب بإخلاء مقر بعثة الرياض الأممية بنيويورك

قالت شرطة نيويورك، الثلاثاء، إن طرداً مريباً أدى إلى إخلاء مبنى مواجه لمقر الأمم المتحدة في نيويورك يضم البعثتين السعودية والقطرية لدى المنظمة الدولية لا يمثل خطراً.

وقال جون ميلر، نائب رئيس إدارة شرطة نيويورك لشؤون المخابرات: "انتهى كل شيء... إنهما قطعتان من الأدوات المنزلية وصورة بإطار ولا يوجد خطر". وأضاف للصحافيين "ربما كانت مجرد هدية للبعثة... لا أعرف".

ونقلت "رويترز" عن السفير السعودي لدى المنظمة الدولية عبد الله المعلمي قوله: "طلب منا إخلاء المبنى (بسبب) طرد مريب... أعتقد أنه مجرد إجراء احترازي".

كانت البعثة السعودية أبلغت السلطات الأمنية في نيويورك، في وقت سابق، عن الاشتباه بالطرد الذي وصل إلى الطابق العاشر الذي يضم البعثة السعودية.

واتخذت السلطات على إثره قرار إخلاء المبنى الذي يضم مقر البعثة السعودية والبعثة القطرية وبعثات دبلوماسية أخرى إلى المنظمة الدولية.

وقد خرج عناصر من شرطة نيويورك حاملين كيساً أسود يشمل الطرد المشبوه لتفحصه في مختبرات الشرطة.