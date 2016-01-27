أمير قطر يعين الشيخ محمد بن عبدالرحمن وزيراً للخارجية

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء، أمراً أميرياً بتعديل وزاري شمل وزير الخارجية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء القطرية.

وأضافت الوكالة أنه تم تعيين الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزيراً للخارجية، وتعيين خالد العطية وزير الخارجية المنتهية ولايته وزيراً للدولة لشؤون الدفاع. ويتولى أمير البلاد منصب وزير الدفاع.

كما شمل التغيير تعيين صلاح بن غانم العلي وزيرا للثقافة والرياضة، وتعيين الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزيرا للتنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وتعيين جاسم بن سيف السليطي وزيرا للمواصلات والاتصالات، وتعيين محمد بن عبدالله الرميحي وزيرا للبلدية والبيئة، وتعيين الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرا للصحة العامة.

ولم يتغير وزيرا المالية والطاقة في التعديل الوزاري.

يذكر أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية الجديد، كان يشغل منصب مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي بوزارة الخارجية، منذ يناير 2014.