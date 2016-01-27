مصرع 18 شخصاً في غرق قارب قبالة سواحل ماليزيا

أعلنت الشرطة الماليزية انتشال 5 جثث صباح الأربعاء غداة غرق قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين من إندونيسيا مما يرفع الحصيلة إلى 18 شخصاً.

وصرح رحمت عثمان، أحد مفوضي الشرطة المحلية: "سنواصل أعمال البحث لأن التحقيق كشف أن ما بين 30 و35 شخصاً كانوا على متن القارب" ذي المحركين الذي غرق في البحر الهائج.

وعثر على الجثث الخمس وكلها لرجال على أحد شواطئ جزيرة ولاية جوهر (جنوب البلاد) حيث عثرت السلطات على 13 جثة الثلاثاء.

وتابع رحمت أن ركاب القارب "كانوا يحاولون الدخول بطريقة غير شرعية إلى ماليزيا".

وأضاف: "المهاجرون المفقودون ربما غرقوا أو يختبئون في الأدغال القريبة بانتظار قدوم مهربين لمساعدتهم على بلوغ وجهتهم".

وتشتبه السلطات بأن القارب انطلق من جزيرة باتام الإندونيسية متجهاً إلى ولاية جوهر التي تتقاسم حدوداً بحرية مع إندونيسيا.

وتجتذب ماليزيا، الاقتصاد الثالث في جنوب شرق آسيا، عمالاً مهاجرين من الدول المجاورة الفقيرة مثل إندونيسيا وبنغلادش وبورما.

وبحسب التقديرات يعمل مليونا مهاجر غير شرعي تقريباً غالبيتهم من إندونيسيا في ماليزيا.