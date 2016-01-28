أميركا: كوريا الشمالية تستعد لإطلاق صاروخ

أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، يوم الخميس، أن كوريا الشمالية تستعد لإطلاق صاروخ، لكن ليس من مؤشر إلى أنه صاروخ باليستي كما ذكر الإعلام الياباني.

وصرح المسؤول رافضا كشف اسمه بأن الصاروخ المذكور "قد يكون قمرا صناعيا أو محركا فضائيا". وأضاف أن "الافتراضات كثيرة، لكن الكوريين الشماليين ينشرون معدات ويزيلونها بانتظام".

وبعد 3 أسابيع على إعلان تجربة نووية رابعة لكوريا الشمالية، نقلت وسائل الإعلام اليابانية يوم الخميس أن كوريا الشمالية قد تكون في طور الإعداد لإطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى. ولم تؤكد وزارة الدفاع الكورية الجنوبية هذه المعلومات ولم تنفها.

وأطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ طويلة المدى في أوقات سابقة. وفي يناير أطلقت صاروخا من طراز "يونها-3"، وهي عملية يمكن اعتبارها بمثابة إطلاق لصاروخ باليستي، بحسب الولايات المتحدة.

كما أعلنت بيونغ يانغ في 6 يناير الحالي إجراء تجربة ناجحة لقنبلة هيدروجينية، وهو أمر شكك فيه خبراء دوليون، لكنه قد يشكل التجربة النووية الرابعة لكوريا الشمالية وانتهاكا جديدا لقرارات الأمم المتحدة.