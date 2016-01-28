أول مثول لمتسلل على صلة بداعش أمام محكمة أميركية

مثل مواطن من كوسوفو متهم باختراق البيانات الشخصية لأكثر من ألف مسؤول أميركي وإرسالها إلى تنظيم داعش في سوريا أمام محكمة اتحادية في فرجينيا أمس الأربعاء.



وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها ارديت فيريزي (20 عاما) علنا في الولايات المتحدة منذ ترحيله من ماليزيا، حيث اعتقل في أكتوبر بموجب مذكرة اعتقال أميركية.



وطبقا لوثائق الاتهام فإن فيريزي - الذي يعتقد أنه زعيم جماعة من كوسوفو للتسلل على الإنترنت - قد اخترق أحد خوادم الكمبيوتر وسرق البيانات الشخصية الخاصة بنحو 1351 شخصا من أفراد الجيش الأميركي.



وتقول لائحة الاتهام إن فيريزي قدم القائمة إلى أعضاء بتنظيم داعش منهم المتسلل البريطاني جنيد حسين الذي قال في تغريدة في 11 اغسطس 2015 إن التنظيم اخترق إلكترونيا الجيش والحكومة في الولايات المتحدة.



ويواجه فيريزي عقوبة السجن لمدة تصل إلى 35 عاما حال إدانته.