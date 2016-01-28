إصابة إسرائيلي بهجوم بالسكين في مستوطنة بالضفة الغربية

أصيب إسرائيلي بجروح خطيرة، مساء الأربعاء، عند تعرضه للطعن من قبل فلسطيني في محطة وقود في مستوطنة جفعات زئيف بالضفة الغربية المحتلة، حسب ما أعلنت الشرطة وأجهزة الإسعاف الإسرائيلية.

وقام الفلسطيني (17 عاما) بطعن الإسرائيلي مرتين في الظهر عندما كان داخل متجر في محطة الوقود في المستوطنة الواقعة بشمال غرب القدس.

وحاول الفلسطيني الفرار بعدها إلا أن مدنيين لحقوا به وأصابوه بجروح طفيفة خلال محاولتهم السيطرة عليه قبل أن تعتقله قوات الأمن، بحسب بيان للشرطة.

وأوضح البيان أن إصابة الإسرائيلي (35 عاما) خطيرة، إلا أن وضعه استقر صباح الخميس بحسب متحدث باسم المستشفى الذي نقل إليه في القدس.

ومنذ الأول من أكتوبر، قتل 159 فلسطينيا، إضافة إلى 25 إسرائيليا وأميركي وإريتري في أعمال عنف تخللتها عمليات طعن ومحاولات طعن ومواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين وإطلاق نار، وفقا لتعداد وكالة فرانس برس.