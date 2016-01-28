أردوغان: النظام الرئاسي ضرورة.. وليس طموحاً شخصياً

عرض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، موقفه من وضع دستور جديد للبلاد وسعيه لنظام رئاسي أكثر قوة، قائلا إنها ليست مسألة طموح شخصي بل ضرورة في بلد عفا على نظامه البرلماني الزمن.

وقال أردوغان، الذي فاز في أول انتخابات رئاسية مباشرة في أغسطس 2014، إن رئيس الدولة المنتخب من الشعب يجب أن يكون له دور أكبر من مجرد دور شرفي. وكان البرلمان هو الذي يختار رئيس البلاد قبل ذلك.

وأضاف في كلمة، ألقاها أمام منظمات المجتمع المدني، أن الوضع القائم المتمثل في وجود رئيس ورئيس وزراء كل منهما منتخب من الشعب وضع غير قابل للاستمرار.

وقال: "في إطار بناء تركيا الجديدة نعتقد أن البلاد تحتاج إلى نظام رئاسي تنفيذي وإلى دستور جديد. يجب ألا يطرح هذا النقاش باعتباره مسألة طموح شخصي".

وتابع: "إذا كان النظام الرئاسي هو الخيار الصحيح لمستقبل تركيا، فيتعين تنفيذه".

وتولى أردوغان منصب رئيس الوزراء لأكثر من 10 سنوات، وترشح للرئاسة عام 2014 وسط توقعات بتعديل دستوري سريع يمنح رئيس الدولة سلطات تنفيذية أكبر. ولكن خطته تعطلت لأسباب من بينها مخاوف المعارضة مما تعتبره أسلوبا أكثر سلطوية.

وتتفق أحزاب المعارضة على الحاجة لاستبدال الدستور الحالي الذي تم وضعه بعد انقلاب عسكري عام 1980 ومازال يحمل بصمات كتابه العسكريين في دولة مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي. لكنها تعارض خططا لتعديل صلاحيات الرئيس بالكامل والتي لا تزال شرفية.

وقال أردوغان إنه يتوقع أن تشارك الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في وضع دستور جديد، وإن الفصل بين السلطات سيكون من بين النقاط الرئيسية التي يتعين مناقشتها.

وأوضح أن الشعب وليس البرلمان هو من سيتخذ القرار بشأن الدستور الجديد في نهاية المطاف، مشيرا إلى احتمال إجراء استفتاء.