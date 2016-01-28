السودان يفتح حدوده مع جنوب السودان لأول مرة منذ 2011

أعلنت وكالة الأنباء السودانية الأربعاء أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير أمر بفتح الحدود مع جنوب السودان للمرة الأولى منذ انفصال الجنوب في عام 2011.



وقالت الوكالة "أصدر المشير عمر البشير رئيس الجمهورية قراراً يقضي بفتح الحدود مع دولة جنوب السودان. كما وجه الجهات المختصة باتخاذ كافة التدابير لتنفيذ هذا القرار على أرض الواقع."



وكانت الحدود قد أغلقت في2011 عندما تدهورت العلاقات بعد انفصال الجنوب في أعقاب حرب أهلية طويلة مستقطعا معه ثلاثة أرباع إنتاج السودان من النفط أي ما يقدر بخمسة مليارات برميل من الاحتياطي، وفقاً لإحصائيات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.



ويتهم السودان الجنوب بدعم التمرد في منطقة دارفور السودانية، وبدعم تمرد آخر في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. في حين ينفي جنوب السودان تلك الاتهامات.



وفي خطوة غير متوقعة وأحادية الجانب أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير الثلاثاء تطبيع العلاقات ردا على موافقة البشير الأسبوع الماضي على تخفيض رسوم عبور نفط جنوب السودان في أراضي السودان عبر خط أنابيب إلى البحر الأحمر.



وتوترت العلاقات بين البلدين منذ2011 بعد عدم اتفاقهما على الحدود وعلى وضع عدة مناطق، يطالب كل جانب بالسيادة عليها. ويتهم كل جانب الآخر بدعم تمرد مسلح ضد حكومته.