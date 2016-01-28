اليونان بلا مؤسسات إعلامية ليوم كامل

ينظم القطاع الإعلامي في اليونان، إضرابا عن العمل لمدة 24 ساعة، احتجاجا على عزم الحكومة إجراء تغييرات في قانون الضمان الاجتماعي.

وبدأ الإضراب في السادسة من صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي، حيث توقفت قنوات التلفزيون، والقنوات الإذاعية، ووكالات الأنباء الحكومية والخاصة، عن نشر الأخبار، في حين تستمر المواقع الإلكترونية في نشر الأخبار، إلا أنها ستحدث صفحاتها في وقت متأخر.

ولن تصدر الصحف الورقية صباح الغد، بسبب إضراب صحافييها عن العمل اليوم. وتسببت التغييرات التي ترغب الحكومة في إجرائها على قواعد الضمان الاجتماعية، والضرائب الإضافية التي ترغب في فرضها، ضمن برنامج الإصلاحات، في ردود فعل غاضبة من مختلف قطاعات المجتمع اليوناني.

واعتراضا على التغييرات، التي قامت وزارة العمل بتحضيرها وبدأ البرلمان في مناقشتها أمس الأربعاء، نظم المحامون، وكتاب العدل، والعاملون في المجال الطبي، والبحارة والعاملون في الموانئ، إضرابات متعاقبة، كما يستمر المزارعون في قطع الطرق الواصلة بين المدن باستخدام الجرارات، في ساعات معينة من اليوم.

وتقول الحكومة اليونانية إن إيرادات هيئات الضمان الاجتماعي، ليست في وضع يسمح لها بدفع رواتب التقاعد، وتدعو المحتجين للتحاور بشأن التغيير المزمع في القانون، إلا أن المزارعين وأصحاب المهن الحرة، يقولون إن التغييرات التي ترغب الحكومة في إجرائها على القانون ستؤدي إلى القضاء على مهنهم، وستفتح الطريق أمام كارثة اقتصادية، مطالبين بإلغائها بشكل كامل.