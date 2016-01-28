انتحاريان يقتلان 4 بمدرسة شمال الكاميرون

قال مسؤولون محليون إن مهاجمين انتحاريين فجرا نفسيهما، الخميس، فقتلا أربعة أشخاص في مدرسة في شمال الكاميرون.

وهذا هو أحدث هجوم في البلد الذي يكافح لاحتواء أعمال عنف يلقى باللوم فيها على مقاتلي جماعة بوكو حرام المتمركزة في نيجيريا المجاورة.

وقال رئيس بلدية بلدة كيراوا سيني بوكار لامين إن 12 شخصاً أصيبوا في التفجير المزدوج بالبلدة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن شمال الكاميرون أصبح مسرحا لهجمات انتحارية متكررة في وقت تكثف فيه بوكو حرام هجمات عبر الحدود استهدفت أيضاً تشاد والنيجر.

وكان تفجير انتحاري في سوق مفتوح بشمال الكاميرون قبل نحو ثلاثة أيام قد أسفر عن مقتل 32 شخصاً وإصابة 66 في أحد أشد الهجمات فتكاً التي تتعرض لها الدولة حتى الآن.

وأشار أحد المصادر إلى أن مدرسة كيراوا كانت تؤوي لاجئين من نيجيريا.