باريس تعتقل مسلحاً في فندق بمدينة ديزني لاند

اعتُقل شخص مسلح، الخميس، في أحد فنادق مدينة ديزني لاند للترفيه بشرق العاصمة الفرنسية، وفق ما أفادت مصادر في الشرطة.

وقال مصدر في الشرطة إن الرجل "رصد لدى وصوله إلى الفندق في موقع ديزني لاند حيث كان لديه حجز".

وأضاف المصدر أن "أمن الفندق ضبط في حوزته سلاحين ورصاصات ومصحفا".

واستُدعيت الشرطة التي أوقفت الرجل على ذمة التحقيق، فيما ضُرب طوق أمني حول سيارة المعتقل، بحسب المصدر نفسه. ولم تتوافر أي معلومات عن الرجل حتى الآن.

كما تم توقيف شريكة المسلح، التي لم تكشف هويتها، بعد فترة قصيرة في منطقة باريس، وفقا للمصادر التي لم تدل بتفاصيل إضافية على الفور.

وأظهرت الأوراق التي كانت يحملها أنه مقيم في باريس، وقد أوقف لدى الشرطة القضائية في فرساي بغرب باريس التي تتولى التحقيق.

ولا يزال شبح الاعتداءات المتطرفة يخيم على فرنسا منذ اعتداءات يناير ونوفمبر 2015 في باريس.