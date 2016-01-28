بريطانيا تلم شمل اللاجئين وتستقبل أطفالا فصلوا عن ذويهم

أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، أنها ستستقبل أطفالا لاجئين فصلوا عن عائلاتهم بسبب النزاعات في سوريا وفي بلدان أخرى، ولكنها لم توضح عدد الذين ستستقبلهم.

وقال وزير الدولة لشؤون الهجرة جيمس بروكينشاير في بيان، إن "الأزمة في سوريا والتطورات في الشرق الأوسط وفي شمال إفريقيا وغيرها فصلت عددا كبيرا من الأطفال اللاجئين عن عائلاتهم".

وأضاف أن لندن طلبت من المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة "تحديد الأوضاع الاستثنائية، حيث سيكون في مصلحة الطفل الانتقال إلى بريطانيا ومساعدتنا على نقلهم إلى المملكة المتحدة"، معتبراً أنه من الأفضل "لأغلبية كبيرة" بينهم البقاء بعيداً عن بلدانهم الأصلية مع عدد من عائلاتهم الكبيرة. وأوضحت متحدثة باسم وزارة الداخلية أنها لا تستطيع أن توضح عدد الأطفال المعنيين.