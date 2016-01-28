بعد السويد.. فنلندا تعتزم طرد 20 ألف لاجئ

بعد قرار السويد طرد 80 ألف مهاجر، تعتزم فنلندا طرد 20 ألف مهاجر وصلوا العام 2015، وتم أو سيتم رفض طلبات اللجوء التي تقدموا بها، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية بعد إعلان مماثل في السويد المجاورة.

وقال بايفي نرغ، مدير مكتب وزير الداخلية لوكالة فرانس برس، إن هلسنكي تنوي رفض ثلثي طلبات اللجوء التي سجلتها دوائر الهجرة العام الفائت، ويبلغ عددها 32 ألفا.

وكان وزير الداخلية السويدي، انديرس ايجمان، أعلن الأربعاء، أن بلاده ستطرد حوالي 80 ألف مهاجر وصلوا إلى السويد في 2015، وتم رفض طلب اللجوء الذي تقدموا به.

وقال ايجمان لصحيفة "داجينس انداستري" المالية وللتلفزيون العام "أس في تي": "إننا نتحدث عن 60 ألف شخص، ولكن قد يرتفع العدد إلى 80 ألفا"، موضحاً أن الحكومة طلبت من الشرطة ومن مكتب الهجرة تنظيم عمليات الطرد هذه، والتي ستمتد على ما يبدو إلى سنوات عدة.