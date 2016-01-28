بعد وصف "بوتين" بالفاسد.. روس ينتقمون من أوباما

قامت مجموعة روسية مجهولة، بتعليق صورة للرئيس الأميركي باراك أوباما، على بناء مقابل للسفارة الأميركية في موسكو، وكتبوا على الصورة كلمة "قاتل"، على ما ذكرت بعض وسائل الإعلام الروسية التي أبرزت الخبر.

ويأتي هذا بعد يومين على اتهام وزارة الخزانة الأميركية للرئيس الروسي بالفساد، وتصريحها لوسائل اعلام بريطانية بأنها تعتبر الرئيس الروسي "فاسداً".

المجموعة غامضة الهوية التي اكتفى الاعلام الروسي بوصفها بـ"الفنانين الروس" لم تجد سبباً محدداً أو واضحاً لوصف الرئيس الأميركي بـ"القاتل"، فرأت أن تستخدم الموضوع السوري، كذريعة لإمرار هذا الوصف.

علماً أن كل حلفاء الأميركيين في المنطقة والعالم، يلومون الرئيس الأميركي لرفضه التدخل عسكريا لإنهاء النزاع في سوريا.

وقال "الفنانون" الروس لبعض وسائل اعلامهم، إنهم فعلوا ذلك رداً على "مخطط أميركي لإرسال قوات خاصة الى سوريا".

وكانت روسيا قد قررت من جانبها، التدخل العسكري في سوريا لصالح النظام السوري الذي كان "قاب قوسين أو أدنى من السقوط". وأدى تدخلها الى مقتل آلاف السوريين وتدمير ممتلكاتهم. الأمر الذي حدا بمنظمات دولية لاتهام روسيا بالتسبب بقتل المدنيين السوريين.

يذكر أن الكرملين ردّ على الاتهامات التي طالت "بوتين" وطالب بالأدلة التي تثبت اتهامه بالفساد الإداري، ونفى أن يكون للرئيس الروسي أي "يخت" كما جاء في بعض الاتهامات الموجهة اليه.

وكان المحققون البريطانيون الذين انتهوا من تحقيقاتهم بقضية مقتل ضابط الاستخبارات الروسي المنشق الكسندر ليتفينينكو، قد ألمحوا الى دور ما للرئيس الروسي بتصفيته بقولهم إن "بوتين" "على الأرجح" قد وافق على قتله.

يشار الى أن الكرملين هاجم متهمي "بوتين" بالفساد، واعتبر كلامهم نوعاً من "المسخرة" قائلا إن هذا الاتهام هو مجرد تشهير بسيد الكرملين.

إلا أن تقارير بريطانية ذكرت أن "بوتين" تدرّب على كيفية إخفاء ثروته الحقيقية، وأنه لا يجب الركون الى التصريح المعلن بأن مرتبه لا يتجاوز الـ 120 ألف دولار أميركي، كما جاء في التقرير البريطاني السالف.