تهديدات جديدة تطال مدارس بريطانية وفرنسية

تلقت 7 مدارس فرنسية في روما وباريس، إضافة إلى 18 مدرسة بريطانية، مجددا يوم الخميس، تهديدات من مجهولين، وذلك بعد يومين من سلسلة إنذارات كاذبة بوجود قنبلة، بحسب مصادر متطابقة.

وقالت سلطات معنية في باريس إن 6 معاهد ثانوية تلقت "تهديدات" لم تفصلها، ولكنها ليست إنذارات كاذبة بوجود قنبلة كما حدث يوم الثلاثاء.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الثانويات استأنفت العمل بعد الظهر، وتبقى محل مراقبة، وأتت هذه التهديات عبر اتصالات هاتفية.

وفي بريطانيا، تحقق الشرطة في اتصالات هاتفية لمجهولين تلقتها 14 مدرسة في برمنغهام (وسط) و4 مدارس في ميرتون جنوب غرب لندن، نقلا عن وسائل إعلام.

وفي روما، تلقى معهد ثانوي تابع للوكالة الفرنسية للتعليم في الخارج وحضانة تهديدات بالهاتف من مجهولين.

واستهدفت 6 ثانويات فرنسية، و14 مدرسة بريطانية، يوم الثلاثاء، بإنذارات كاذبة بوجود قنبلة في اتصالات من مجهولين، بحسب مصادر أمنية.