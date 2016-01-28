قريباً.. صور تعذيب غير مسبوقة لمعتقلين سجنتهم أميركا

بعد 12 عاماً من المعركة السياسية والقضائية، سوف ينشر البنتاغون أخيراً صوراً لم تنشر بعد وتظهر الفظاعات التي ارتكبت بحق معتقلين في العراق وأفغانستان مطلع القرن الحالي، حسب ما أعلنت منظمة غير حكومية أميركية الأربعاء. وقالت جمعية الدفاع عن الحريات المدنية إن البنتاغون سوف ينشر 198 صورة قبل الجمعة.

وكانت الجمعية سعت منذ العام 2004 للحصول أمام القضاء على إذن لنشر ألفي صورة تظهر الفظاعات التي ارتكبت بحق السجناء تطبيقا لقانون حرية الإعلام. لكنها اصطدمت بوزراء الدفاع المتعاقبين الذين كانوا يخشون من ان تؤجج تلك الصور الفاضحة الحقد ضد الجنود الأميركيين.

وفي العام 2009 تبنى الكونغرس قانونا يجيز لوزير الدفاع عدم نشر الصور في حال اعتبر أن ذلك يهدد أمن الأميركيين.

لكن الحظر رفع في نوفمبر عندما قرر وزير الدفاع الحالي آشتون كارتر الموافقة على نشر 198 صورة.