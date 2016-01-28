كندا اللجوء.. القلق الأميركي لا أساس له

أعلن وزير الأمن العام الكندي رالف غودال أن القلق الأميركي حول الأمن المتعلق بخطة كندا استقبال 25 ألف لاجئ سوري قبل نهاية فبراير لا أساس له.

وقال أمام مجلس العموم "لقد أبلغنا وزارة الأمن الداخلي الأميركية وسفير الولايات المتحدة في كندا وهناك خط اتصال مفتوح مع البيت الأبيض. وهم يفهمون جيدا مستويات الأمن وتصنيف اللاجئين المعتمد عندنا".

وتأخذ المعارضة المحافظة على الحكومة الليبرالية رفضها دعوة لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون للمجيء ودرس تأثير تدفق اللاجئين السوريين إلى كندا على الأمن الأميركي.

واعتبرت النائبة ميشيل ريمبل أن الحكومة برفضها لهذه الدعوة "تخلق سابقة" وتحاول "إخفاء" أمور عن "الكنديين وحلفائنا الأميركيين"، إلا أن راشنا ميشرا احدى المتحدثات باسم وزارة الخارجية علقت بالقول إن "السفير الكندي وطاقمه في واشنطن على اتصال منتظم مع اعضاء مجلس الشيوخ الاميركي حول استقبال لاجئين سوريين في كندا".

واستقبلت كندا 14,000 الف لاجئ غالبيتهم من اقليات دينية تتعرض للاضطهاد كما تمت مراجعة 6 آلاف طلب آخرين للاجئين لم يأتوا الى كندا بعد.

وفي الولايات المتحدة، تعهد الرئيس الاميركي باراك اوباما في سبتمبر 2015 استقبال 10 آلاف لاجئ سوري في العام الحالي لكنه يواجه معارضة الجمهوريين.

ومن المقرر ان يستقبل اوباما رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في زيارة رسمية في 10 مارس.