مراسل الجزيرة الذي اختطفه الحوثيون: تعرضنا لتعذيب نفسي

أعلنت قناة "الجزيرة" القطرية، فجر الخميس، الإفراج عن ثلاثة من أفراد طاقمها خطفوا في مدينة تعز بجنوب غرب اليمن قبل عشرة أيام، بينهم مراسلها حمدي البكاري الذي اتهم المتمردين الحوثيين بخطفه وزميليه.

وقالت القناة في بيان "أفرج قبل قليل عن الزميل حمدي البكاري مراسل الجزيرة وزميليه المصور عبدالعزيز صبري والسائق منير السبئي، وذلك بعد خطفهم بأيدي مجهولين منذ نحو عشرة أيام في مدينة تعز" التي تسيطر عليها القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ويحاصرها منذ أشهر المتمردون الحوثيون وحلفاؤهم من الموالين للرئيس السابق علي عبدلله صالح.

وبعيد الإفراج عنه، نشر البكاري صورة له عبر حسابه على "فيسبوك"، وأرفقها بنص جاء فيه "هأنذا (ها انا ذا) بين أحبابي في تعز".

وأضاف "سأتحدث لاحقا بالتفصيل لكن أختصر لكم المسألة... عملية اختراق أمني من خلالها تم اختطافنا لنجد أنفسنا بيد الحوثيين في منزل لهم داخل تعز"، مؤكدا أنه تعرض وزميلاه "لتعذيب نفسي فظيع".

وتابع "كنا نسمعهم يرددون.. الموت لأميركا"، وهو شعار يرفعه الحوثيون الذين يسيطرون منذ أكثر من عام على مناطق عدة بينها صنعاء، ومحافظات أخرى في شمال البلاد ووسطها.

وكانت القناة القطرية أعلنت الأسبوع الماضي أنها فقدت الاتصال مع البكاري وزميليه منذ مساء الاثنين 18 يناير، مرجحة تعرضهم لعملية خطف، ومطالبة بالإفراج الفوري عنهم.